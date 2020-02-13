Посол КНР призвал ФТС РФ не принимать избыточных мер

13.02.2020, 16:21, Разное

Посол КНР призвал ФТС РФ не утверждать избыточных мер. Чжан Ханьхуэй сделал соответствующее заявление в отношении методов предотвращения распространения коронавируса.

В соответствии со словами посла КНР, сегодня его страна крайне нуждается в понимании и поддержке со стороны РФ. Он отметил свои надежды на принятие российской стороной мер с учётом длительной перспективы и общих позиций 2-сторонних отношений. Посол КНР призывает максимально давать ситуации в его стране объективную оценку.

«Не нужно вводить избыточные меры», — призывает руководитель диппредставительства КНР.

Ранее власти провинции Хубэй рассказали о повышении числа смертельных случаев среди пораженных коронавирусом пациентов. Отмечается, что в регионе от болезни скончались 1,31 тысячи человек.