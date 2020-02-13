Машков предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России

13.02.2020, 16:19, Новости дня

Актер и режиссер Владимир Машков предложил закрепить в Конституции запрет на отчуждение российских территорий и ведение переговоров на этот счет.

Машков на встрече президента Владимира Путина с членами рабочей группы по поправкам в Конституцию заявил, что видит опасения у людей относительно территориальной целостности РФ – особенно на границах страны.

«В иностранной прессе проскакивают слова политологов, что пока Путин президент России, онм ничего не могут сделать, но после него откроется «окно возможностей» — и они смогут забрать себе Курилы, кто-то смотрит на Крым, а кто-то даже на Калининград». Могу не совсем точно сформулировать, юристы меня поправят, но мне кажется, что было бы неплохо сформулировать запрет на отчуждение территории России. Отдавать землю нельзя и даже вести переговоры по этому поводу нельзя», – сообщил Машков.

Трансляцию встречи ведет «Россия 24».