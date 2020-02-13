Мнение: Пособники террористов?

13.02.2020, 16:18, Разное

Для любого ватника очевидно, что если кто-то защищает таких отморозков, как фигуранты уголовного дела по запрещенной в России организации «Сеть», значит за это проплатил Ходорковский или Сорос…

Но как быть с сотнями ученых, профессорами, кандидатами и докторами наук, которые требуют немедленной отмены приговора по делу «Сети»?

Дословно: «Мы требуем немедленно отменить приговор по делу «Сети», с бессмысленной жестокостью ломающий судьбы наших сограждан. Мы требуем расследовать обстоятельства фабрикации этого дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами».

Ученые однозначно говорят, что этот приговор — террор против собственных граждан несовместим с нормальным развитием страны и губителен для ее науки, культуры и образования. «Решение по «Сети» и есть самый настоящий акт террора, который наносит жестокий удар по основам российской государственности» (отсюда).

Как быть с учеными? Обьявить их всех оптом пособниками терористов? Возбудить в отношении каждого уголовное дело за оправдывание терроризма и неуважение к суду?