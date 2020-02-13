Нидерланды отказались судить в России обвиняемых в крушении MH-17

13.02.2020, 16:14, Новости дня

Москва предлагала судить в России предполагаемых виновников крушения «Боинга» «Малайзийских авиалиний» в небе над Донбассом 2014 году, но Нидерланды ответили отказом. Об этом министр юстиции и безопасности Нидерландов Ферд Грапперхаус сообщил в письме парламенту, пишет Reuters.

В письме Грапперхаус сообщил, что в октябре 2019 года российские власти обратились к голландским с просьбой, чтобы дела троих подозреваемых россиян рассматривал суд на территории России. «Министр юстиции ответил, что передача обвинения по трем российским подозреваемым не вариант для голландских властей и не будет рассматриваться», – цитирует Reuters текст письма. От кого именно поступил запрос, не уточняется.

19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения в убийстве против троих граждан России и одного гражданина Украины, воевавших на стороне сепаратистов на востоке Украины. Под подозрение попали бывший командующий силами донецких сепаратистов Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин), его заместитель Сергей Дубинский (позывной Хмурый), заместитель Дубинского Олег Пулатов (Гюрза) и Леонид Харченко (Крот).​ Следствие считает, что они несут ответственность за организацию доставки зенитно-ракетного комплекса «Бук» с территории России, из которого, предположительно, был сбит самолет «Малайзийских авиалиний». Стрелков и Дубинский свою вину отрицают. Москва все обвинения также отрицает и утверждает, что следствие не принимает во внимание доводы российской стороны.

Рассмотрение дела начнётся 9 марта. Судебные заседания запланированы до конца марта 2021 года. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Нидерландов, поэтому рассмотрение дела проходит в рамках национального законодательства.

17 июля 2014 года в Донецкой области Украины потерпел крушение «Боинг» «Малайзийских авиалиний». Погибли все 298 человек на борту. В их числе – 193 голландца, 43 малайзийца, 27 австралийцев и 4 бельгийца. 17 июля 2019 года проходит пятая годовщина авиакатастрофы. В Нидерландах и Малайзии в среду проходят траурные мероприятия памяти пассажиров и членов экипажа.

Европейский совет (орган Евросоюза) призвал российские власти взять на себя свою долю ответственности за гибель пассажиров самолета. ЕС просит Москву полностью сотрудничать со следствием по этому делу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что позиция Москвы заключается в том, что она не будет относиться серьезно к расследованию без своего участия.