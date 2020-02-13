Путин пояснил значение поправки к Конституции о гражданстве кандидата в президенты

13.02.2020, 16:02, Новости дня

Президент Владимир Путин заявил, что сознательно предложил норму о гражданстве для главы российского государства, которая ограничивает возможность занять пост бывшим гражданам республик экс-СССР.

Об этом информирует РИА «Новости».

Путин пояснил, что народы РФ должны быть уверены, что президент не имеет никаких интересов, кроме интересов граждан, передает ТАСС.

Напомним, президент в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию предложил вынести на общественное обсуждение ряд поправок в Конституцию. В числе поправок он предложил ужесточить требования к кандидатам в президенты: они должны проживать в РФ не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.