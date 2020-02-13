Баталина предложила закрепить в Конституции защиту традиционных семейных ценностей

13.02.2020, 16:12, Новости дня

Депутат Госдумы Ольга Баталина предложила в Конституции прописать дополнительные полномочия правительства, касающиеся поддержки традиционных семейных ценностей.

Баталина на встрече президента Владимира Путина с членами рабочей группы отметила, что россияне присылают много предложений относительно защиты семьи и традиционных семейных ценностей.

«Сейчас даже само понятие семьи требует защиты. Я 10 лет назад даже не могла предположить, что на смену понятным словам «мама и папа» придут понятия «родитель №1 и родитель №2». Это не фантастика, а реальность, пусть и не в нашей стране. Поэтому предлагают прописать напрямую, что семья – союз мужчины и женщины», – сказала она.

Она добавила, что были проанализированы все поправки по вопросу защиты семьи, предложенные жителями России. В связи с этим она предложила дополнить статью 114 Конституции, прописав в полномочиях правительства поддержку «семьи и традиционных семейных ценностей».

Путин ответил, что об этом нужно подумать.

Трансляцию встречи ведет «Россия 24».



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Баталина предложила закрепить в Конституции защиту традиционных семейных ценностей

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