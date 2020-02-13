В Подмосковье пенсионер отдал мошеннику миллион рублей

13.02.2020, 16:06, Разное

В Московской области правоохранители задержали мужчину, который обманом вынудил пенсионера отдать ему крупную сумму денег. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.

Согласно предварительной версии, мошенник связался с пожилым мужчиной и представился сотрудником финансовой организации. Он рассказал, что пенсионеру продали некачественную биологическую добавку, и пообещал возместить ущерб.

Однако для быстрой выплаты средств пожилой мужчина должен был перечислить денежные средства на счет сотрудника банка. Пенсионер не заподозрил подвоха, и перевел на счет злоумышленника миллион рублей, передает сайт «Подмосковье сегодня».



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В Подмосковье пенсионер отдал мошеннику миллион рублей

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