Disney снимет продолжение полнометражного фильма «Аладдин»

13.02.2020, 16:06, Новости дня

Американская кинокомпания Disney планирует снять продолжение полнометражного фильма Гая Ричи «Аладдин». Об этом сообщает Variety.

Производство находится на ранней стадии. Над сюжетом работали полгода и пришли к общему знаменателю. Сценарий напишут Джош Гэнтис и Андреа Берлофф, 

Лента не будет основываться на мультфильме «Аладдин 2: Возвращение Джафара», а станет воплощением нового, оригинального замысла.

Имя режиссера пока не называют. Предположительно роли снова исполнят актеры Уилл Смит, Наоми Скотт и Мена Массуд. Дата выхода картины также пока неизвестна.

Режиссером первой части фильма «Аладдин» был британский режиссер Гай Ричи. Релиз состоялся в мае 2019 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Disney снимет продолжение полнометражного фильма «Аладдин»

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