«Попала в ад»: устроившая истерику в такси фитнес-тренер пожаловалась на угрозы

13.02.2020, 16:06, Новости дня

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Закатившая громкий скандал таксисту фитнес-тренер Яна Данькова объяснила причину срыва — всю вину она возложила на водителя, который якобы ей хамил.

"Собравшись, я вызвала такси по приложению и вышла в машину. Водитель почему-то долго не трогался с места. На мой вопрос "Можем ли мы ехать побыстрее?", он ответил, что только за отдельную плату. Меня насторожило, но решили ехать обычно. У меня проблемный двор, мы долго пытались выехать, почти выехали на Можайское шоссе, телефон начал предупреждать, что он не начал поездку и счётчик не отключен", — поведала "Вице-Мисс Томск — 2013" в своем Instagram.

 

После этого водитель, по ее словам, начал ей хамить и угрожать высадить прямо на шоссе, при этом не отменяя заказ, чтобы клиентка не могла вызвать другую машину.

"Разговаривал ужасно. Быть может, он знает как себя вести в подобных ситуациях? Может, он зарабатывает на этом? Он ловко включил камеру в нужный момент и улыбался. Я плакала, а он улыбался. Я просила ехать, а он улыбался" — рассказала Яна.

Она призналась, что сильно испугалась и "чересчур вышла из себя", поскольку ее охватила паника. Но самое страшное, по словам Яны, началось после публикации записи 12 февраля. Ей пришлось бросить работу, однако этим дело не ограничилось.

"Мне и моим близким разрывают телефоны, везде пишут, просят дать комментарии. А кроме этого еще и угрожают. Мне пишут, что меня найдут, я получу по заслугам", — посетовала теперь уже бывший фитнес-тренер.

 

Со слов таксиста история выглядит иначе. В разговоре с корреспондентом "России 24" он заявил, что девушка проявила недовольство из-за повышения на 57 рублей стоимости проезда из-за ее опоздания. Сетования постепенно перешли в крик, а после предложения самостоятельно оплатить поездку пассажирка закатила истерику. Рустам не выдержал, остановился и отказался ехать дальше, после чего и включил камеру.

"Куча хайпа вокруг, а я из-за этого попала в ад", — констатировала Данькова после нескольких дней молчания.



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«Попала в ад»: устроившая истерику в такси фитнес-тренер пожаловалась на угрозы

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