Путин: всенародное голосование пройдет в рабочий день, который объявят выходным

13.02.2020, 16:06, Новости дня

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Всенародное голосование по поправкам в Конституцию пройдет в рабочий день, который будет объявлен выходным. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию. Прямую трансляцию ведет телеканал "Россия 24".

"Особое внимание правительства на это обращаю, чтобы потом этот выходной день не вытащили от каких-нибудь праздников — первомайских или новогодних", — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что закон о поправках в Конституцию РФ вступит в силу только после подведения итогов всероссийского голосования. Необходимо, чтобы "именно граждане РФ были авторами этих поправок в Основной закон".

Если россияне поддержат изменения, значит, закон вступит в силу. Если не поддержат — поправки в Конституцию внесены не будут. "Как люди скажут, так и будет", — сказал Путин.

Дата голосования пока не называется. Однако ранее ряд СМИ со ссылками на источник в рабочей группе называл 22 апреля, которое в этом году приходится на среду.



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Путин: всенародное голосование пройдет в рабочий день, который объявят выходным

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