Facebook оштрафован в РФ на 4 миллиона рублей

13.02.2020, 16:06, Новости дня

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Мировой судебный участок Таганского района Москвы оштрафовал крупнейшую социальную сеть Facebook на четыре миллиона рублей за нарушение российского законодательства о защите персональных данных.

Как передает ТАСС, такой вердикт вынесла судья Александра Михалева, подчеркнув, что социальная сеть в течении десяти дней может оспорить приговор.

Служитель Фемиды также напомнила о том, что компании Facebook, расположенной в американском штате Калифорния, неоднократно посылались Роскомнадзором письма с требованием локализовать данные российских пользователей в РФ, которые оставались без ответа.

1 сентября 2015 года в силу вступили поправки в российский закон "О персональных данных", согласно которым информация о российских
пользователях социальных сетей должна храниться в России. В 2016 году из-за несоблюдения закона на территории РФ была заблокирована соцсеть профессиональных контактов LinkedIn.

Facebook входит в пятёрку наиболее посещаемых веб-сайтов мира. На июнь 2017 года его месячная аудитория составляла два миллиарда пользователей.



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Facebook оштрафован в РФ на 4 миллиона рублей

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