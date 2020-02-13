В Одесской области пьяный полицейский за рулем приехал оформлять ДТП, ему грозит увольнение

13.02.2020, 16:06, Новости дня

В полицию поступило сообщение, что в селе Александровка Одесской области произошла авария с потерпевшими. Об этом 13 февраля проинформировала пресс-служба полиции области.

«Для проверки сообщения на место был направлен наряд сектора реагирования патрульной полиции. Позже по спецлинии «102» поступило еще одно сообщение от участников дорожно-транспортного происшествия. Граждане говорили, что на место аварии для оформления ДТП на собственном автомобиле и в гражданской одежде прибыл следователь с явными признаками алкогольного опьянения», – рассказали в пресс-службе.

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На место происшествия выехали сотрудники инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения ГУНП и управления внутренней безопасности в Одесской области.

«Установлено, что полицейский находился вне службы. В отношении него составлен административный протокол по ст.130 (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях», – рассказали в ведомстве.

Правоохранители начали служебное расследование, на период которого полицейского отстранили от исполнения обязанностей по должности.

«Ему грозит безальтернативное увольнение из полиции”, – добавили в пресс-службе.