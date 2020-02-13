В Красноярском крае умер ребенок, для которого в регионе не нашлось лекарства

13.02.2020, 16:06, Новости дня

В Красноярской краевой детской больнице скончался двухлетний ребенок, у которого было врожденное заболевание.

Малыш из Богучанского района нуждался в медицинском препарате, который был назначен ребенку по решению врачебной комиссии.

"В тоже время неустановленные должностные лица Министерства здравоохранения Красноярского края отказались закупать данный препарат, сославшись на отсутствие финансирования", — говорится в сообщении СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователи отмечают, что не получивший должного лечения ребенок скончался "в результате халатного отношения к своим должностным обязанностям чиновников краевого министерства здравоохранения".

Возбуждены уголовные дела по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть".

В настоящее время устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.