Парламент Сирии осудил геноцид армян в Османской империи

13.02.2020, 16:05, Новости дня

Народный совет (парламент) Сирии принял резолюцию, в которой осудил геноцид армянского народа на территории Османской империи в начале ХХ века.

Депутаты сирийского парламента приняли указанную резолюцию единогласно, передает ТАСС со ссылкой на сирийское национальное информационное агентство SANA.

Отношения Дамаска и Анкары обострились на фоне ситуации в Идлибе. Турецкая и сирийская армии вступают в прямые военные столкновения.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как новое политическое обострение связано со стратегическим успехом сирийских военных.

Напомним также, в декабре прошлого года Сенат США вслед за Палатой представителей принял резолюцию по официальному признанию геноцида армян. В Турции осудили это решение, а президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что это «удар ниже пояса» для Анкары.



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Парламент Сирии осудил геноцид армян в Османской империи

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