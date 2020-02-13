Путин: Пока я президент, родителей в РФ будут называть «папа и мама»

13.02.2020, 16:05, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин ответил депутату Госдумы Ольге Баталиной на предложение закрепить в Конституции поддержку традиционных семейных ценностей, пообещав, что в РФ при нем не будет понятий «родитель №1 и родитель №2», а будут «папа и мама».

Баталина рассказала, что много предложений поступает от рядовых граждан, и для них ключевая тема – семья и все, что с ней связано. По ее словам, что это ключевая ценность для россиян, и вопросы поддержки семьи «должны быть более выпукло отражены в Конституции».

«В 90-е, когда писалась Конституция, были другие проблемы, поэтому нормы о семье отражены так. Но вы говорили, что Конституция должна быть живой и отвечать на запрос людей. Запрос в том, чтобы поддержка семьи была одним из ключевых приоритетов государства. Но сейчас даже само понятие семьи требует защиты. Я даже не могла предположить 10 лет назад, что на смену понятным словам «мама и папа» придут понятия «родитель №1 и родитель №2». Это реальность, пусть и не в нашей стране. Поэтому предлагают прописать напрямую, что семья – союз мужчины и женщины», – сказала она.

По ее словам, в Госдуме проанализировали все семейные поправки, и предлагают их обобщить, дополнив в Конституции полномочия правительства РФ в статье 114 «поддержкой семьи и традиционных семейных ценностей».

«Надо об этом подумать. Только понять, где и в каком виде это сделать», – ответил Путин.

Он отметил, что «союз мужчины и женщины» спорная формулировка, так как есть неполные семьи.

«Поэтому «брак – это союз мужчины и женщины». Но идея сама по себе правильная. Вы сказали о понятиях «родитель 1 и родитель 2». Пока я президент, у нас будут «папа и мама», – подчеркнул президент.

Эти слова были встречены аплодисментами.

Трансляцию встречи ведет «Россия 24».