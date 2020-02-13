Ученые уточнили срок жизни разных видов коронавирусов на предметах

13.02.2020, 16:04, Разное

Эксперты пришли к выводу, что коронавирусы умеют выживать на искусственной поверхности в течение девяти дней. Если ранее сообщалось, что вне организма вирусы могут просуществовать несколько часов, то новые исследования показали, что микроорганизмы сразу не погибают.
Так, немецкие исследователи изучили 22 научные работы, посвященные таким коронавирусам, как SARS (атипичная пневмония), MERS (ближневосточный респираторный синдром) и HCoV (эндемики). Все они проявляют признаки долговечности, когда оказываются на поверхности металлов, стекла или пластика. При этом высокая влажность и низкая температура могут способствовать продолжительности их существования.

Однако речь не идет о коронавирусе COVID-19 (2019-nCoV), поскольку подробно исследовать его еще не успели. Но учитывая родство коронавирусов, его внеклеточные агенты аналогичным образом могут в течение продолжительного времени выживать вне организма. Стоит отметить, что существуют коронавирусы с продолжительностью жизни до 28 дней, но передаются они только между животными. К примеру, возбудители кори вне организма существуют не более двух часов.



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Ученые уточнили срок жизни разных видов коронавирусов на предметах

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