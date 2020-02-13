В Санкт-Петербурге иностранец изнасиловал девочку-подростка в одном из отелей

13.02.2020, 16:04, Разное

Иностранец изнасиловал девочку-подростка в одном из отелей Санкт-Петербурга. Обвинение в принуждении к половой близости было озвучено со стороны школьницы.

Несовершеннолетняя жительница Северной столицы сообщила, что иностранец надругался над ней. Это случилось в одном из номеров местного отеля. Помимо этого, заявление в полицию было подано от имени отца девочки.

На текущий момент подозреваемый задержан. Решается вопрос касательно открытия уголовного дела.