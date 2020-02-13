Генсек НАТО объявил об ответе альянса на «развертывание ракет» Россией

13.02.2020, 15:58, Новости дня

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ответ альянса на «развертывание новых ракет Россией» включает расширение учений, усиление ПРО и ядерного потенциала.

Об этом информирует ТАСС.

В четверг Столтенберг заявил, что НАТО будет соблюдать «все нормы контроля над вооружениями», готовя свой ответ на «развертывание Россией ракет 9М729».

Ранее Столтенберг заявлял, что Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов «Искандер-М» с вызвавшей споры ракетой типа 9М729.

Кроме того, генсек НАТО заявил, что Североатлантический альянс считает необходимым обновить меры контроля над вооружениями перед лицом новых ракетных систем России.



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Генсек НАТО объявил об ответе альянса на «развертывание ракет» Россией

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