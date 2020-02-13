Вышла песня с неизданного альбома группы «Кино»

13.02.2020, 15:58, Новости дня

Сингл «Ты мог быть героем» с неизданного альбома группы «Кино» появился в Сети, запись опубликовал звукозаписывающий лейбл Mashina Records, который выпустит полный альбом в мае.

Рабочее название релиза «Любовь – это не шутка», запись была сделана в 1986 году.

«Как такового альбома с таким названием в дискографии группы «Кино» раньше не было, и записи эти распространялись либо в виде бонусов, либо в виде фрагментов на таких дисках, как «Неизданные песни»,  – отметил издатель Максим Кондрашов в видео, опубликованном на YouTube-канале лейбла.

В 2020 году группа «Кино» решила вернуться на сцену, выступления пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. В концерте будет использован оцифрованный голос Виктора Цоя.



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Вышла песня с неизданного альбома группы «Кино»

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