Чешские власти начали расследование против компании Avast, распространявшей данные пользователей

13.02.2020, 15:57, Новости дня

Департамент защиты персональных данных Чехии заявил о начале предварительного расследования в отношении производителей антивирусных программ Avast, сообщают «Ведомости». Компания обвиняется в массовой продаже данных своих пользователей, число которых на начало года превосходило 435 млн.

Расследование было спровоцировано публикацией журналистов изданий Motherboard и PCMag от 27 января. Они обнаружили, что Avast продает данные пользователей третьим лицам через дочернюю компанию Jumpshot.

Среди клиентов последней журналисты обнаружили такие крупные корпорации, как Google, Microsoft и Home Depot. В их распоряжении оказалась информация о сайтах, которые посещали пользователи антивируса, их поисковые запросы, местоположение в Google Maps, а также действия на LinkedIn, YouTube и порносайтах.

По словам опрошенных изданиями экспертов, несмотря на то, что эти данные обезличены, по ним можно установить личность некоторых пользователей.



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Чешские власти начали расследование против компании Avast, распространявшей данные пользователей

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