В Госдуму внесен законопроект об отмене наказания за приобретение «шпионской техники»

13.02.2020, 15:57, Новости дня

Группа депутатов Госдумы от «Справедливой Россия» внесла законопроект об отмене статьи 138.1 УК «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации», сообщает РБК.

По мнению авторов документа, по этой статье сложилась «порочная правоприменительная практика». Они считают, что для зашиты тайны переписки, почтовых сообщений, телефонных разговоров и других прав граждан, связанных с защитой передаваемых ими сведений, достаточно действующей статьи 138 УК («Нарушение тайны переписки»).

Статья 138.1 запрещает производство, приобретение и сбыт средств, которые предназначены для «негласного получения информации». К ним относятся такие гаджеты, которые обладают особой маскировкой и при этом могут записывать информацию или получать к ней доступ без ведома обладателя данных.

В 2018 году Верховный суд РФ постановил, что житель не может быть привлечен к уголовной ответственности за приобретение и использование спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, если он сделал это для обеспечения безопасности себя или своих близких или для слежки за животными. Это произошло спустя год после того, как во время пресс-конференции Путина ему рассказали о фермере, ставшем фигурантом уголовного дела из-за трекера для коровы.

Народный юрист «Команды 29» Анастасия Бочеренок рассказала The Insider о том, в каких случаях теперь можно использовать «шпионскую» технику.



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В Госдуму внесен законопроект об отмене наказания за приобретение «шпионской техники»

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