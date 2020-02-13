«Хлопок» вместо «взрыва». Кремль проводит информационную политику по замене терминов, чтобы не сеять панику – СМИ

13.02.2020, 15:54, Новости дня

Российские издание «Медуза» и компания «Медиалогия» провели расследование и выяснили, что российские медиа целенаправленно и одновременно начали называть слово «взрыв» «хлопком». Причем второй термин упоминается даже в тех случаях, если взрыв принес разрушения и человеческие жертвы. О результатах расследования «Медуза» написала 13 февраля.

«При описании одних и тех же событий частотность упоминания «хлопка» росла – в то время как частотность «взрыва» шла на спад. В январе 2020-го в российских медиа «хлопок» упоминается рекордные 1300 раз, что в четыре с лишним раза больше сентябрьского показателя», – отмечает издание.

В Уфе в результате хлопка газа обрушился потолок в жилом доме. Пострадали три человека. Самостоятельно эвакуировались 28 жильцов. К ликвидации последствий ЧП привлечены 36 человек и 11 единиц техники:https://t.co/L9eF7dbDEQ pic.twitter.com/PFSozEOSuJ

— ТАСС (@tass_agency) January 15, 2020

Источники издания в силовых ведомствах и администрации президента говорят, что это целенаправленная политика по внедрению «режима информационного благоприятствования» с целью «не сеять панику» сообщениями о взрывах.

При этом в новостях о взрывах в других странах те же самые СМИ называют вещи своими именами: то есть взрыв в Казахстане, например, обозначают термином взрыв, а не хлопок.

Почему у нас ХЛОПОК, а у них ВЗРЫВ-ВЗОРВАЛСЯ? pic.twitter.com/EhtXSLLbuB

— Двач (@ru2ch) November 21, 2019

Департамент информационной политики министерства по чрезвычайным ситуациям РФ в ответ на запрос «Медузы» предоставил выдержку из рекомендаций Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, которыми руководствуются сотрудники пресс-служб ведомства.

Там сказано, что «хлопок» и «взрыв» различаются последствиями: взрыв может привести к разрушению капитальных конструкций. Однако в начале документа говорится, что «термин «хлопок газа» по смыслу должен быть приравнен к техническому термину «взрыв газа» – то есть окончательный выбор остается за сотрудниками пресс-служб, пишет «Медуза».

Источники издания в администрации президента РФ говорят, что «хлопок», а также «подтопления» вместо наводнения и «возгорания» вместо пожара – часть информационной политики Кремля.

Еще один собеседник издания из АП заявил, что Кремль стремится контролировать появление информации о чрезвычайных происшествиях, а потому не только пресс-службы силовых ведомств, но и руководители государственных информагентств могут согласовывать с управлением информации АП подачу таких сообщений на лентах.