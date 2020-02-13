Путин предложил модель президентских выборов для голосования по Конституции

13.02.2020, 15:51, Новости дня

Всероссийское голосование о поправке в Конституцию стоит провести по модели выборов президента, сообщил глава российского государства Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон страны.

«Что касается принципов организации всероссийского голосования, я с вами полностью согласен. Если сделать это на основе закона о выборах президента, мне кажется, что все принципы демократического проведения процедуры подобного рода будут соблюдены», – приводит его слова ТАСС.

Путин также отметил чрезвычайную важность сверки «каждой буквы и запятой» в поправках в Конституцию РФ и призвал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

Президент также поддержал идею продолжить обсуждение поправок в Конституцию. При этом глава государства высказался за то, чтобы «не затягивать» с этим.

Напомним, 20 января Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. 23 января Госдума единогласно приняла законопроект в первом чтении. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.