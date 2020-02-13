Путин отреагировал на предложение закрепить в Конституции уникальность культуры России

13.02.2020, 15:51, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно подумать о том, как закрепить в Конституции уникальность российской культуры.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на встрече Путина с членами рабочей группы по поправке в Конституцию предложил закрепить в Конституции, что культура – это уникальное наследие России, которое охраняется государством.

«Очень точно сказали, что культура – это ДНК нация, что делает нас многонациональным российским народом, показывает нашу самобытность. Подумаем, как это сделать», – сказал Путин.

Трансляцию встречи ведет «Россия 24».



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Путин отреагировал на предложение закрепить в Конституции уникальность культуры России

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