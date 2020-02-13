Умер советский арбитр Валерий Бутенко

13.02.2020, 15:44, Новости дня

Советский арбитр категории ФИФА с 1981 года, в прошлом футболист Валерий Бутенко скончался 13 февраля на 79 году жизни, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

утенко работал на чемпионатах мира 1986 года в Мексике и 1990 года в Италии. С 1976 по 1991 годы судил матчи высшей лиги чемпионата СССР. Причины его смерти не уточняются.

«Валерий Павлович награжден Памятной золотой медалью за обслуживание более 100 матчей. Тринадцать раз входил в десятку лучших арбитров сезона. С 1981 года — арбитр международной категории ФИФА. Провел свыше 50 международных матчей сборных и клубных команд. Работал на чемпионатах мира 1986, 1990, чемпионатах Европы 1984, 1988 годов. Один из лучших арбитров страны в 1980-е годы», – говорится в сообщении на сайте РФС.

«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Павловича Бутенко», – добавляется в сообщении.

В августе 2018 года из жизни ушел олимпийский чемпион 1956 года, экс-игрок московского «Спартака» Алексей Парамонов.



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Умер советский арбитр Валерий Бутенко

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