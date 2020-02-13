В Челябинске таксист жестоко избил мужчину на глазах у беременной жены

13.02.2020, 15:42, Разное

В Челябинске таксист набросился с кулаками на пассажира на глазах у его беременной жены. Видеозапись конфликта появилась в Сети.

По данным URA.ru, компания из трех женщин и мужчины попросила довезти их до еще одного адреса, но водитель грубо отказал им и выгнал из машины. В результате между таксистом и пассажиром завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Потерпевший написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Другие подробности выясняются, передает «Вечерняя Москва».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

В Челябинске таксист жестоко избил мужчину на глазах у беременной жены

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.12 / Мнение: Польша просто категорически против исторических фактов

20.12 / «Экстренно меняю планы и вылетаю»: Слуцкая сделала заявление после известия о возвращении на лед

11.01 / СМИ назвали гонорар Медведевой и Загитовой на шоу Навки и Авербуха

02.02 / Врач рассказала, почему женщины чаще болеют артритом

05.02 / Под Москвой мужчина набросился с ножом на своего сына

04.01 / Эксперты назвали кутью основным блюдом на Рождество Христово

09.12 / Мнение: Борьба с коррупцией по-российски

31.01 / В резиденции Трампа устроили стрельбу

30.12 / Наука: Эпигенетическое старение человека впервые удалось обратить вспять

04.12 / «Расставили ноги и сердца»: Джигурда о гей-оргиях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика