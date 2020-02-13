В Челябинске таксист жестоко избил мужчину на глазах у беременной жены

13.02.2020, 15:42, Разное

В Челябинске таксист набросился с кулаками на пассажира на глазах у его беременной жены. Видеозапись конфликта появилась в Сети.

По данным URA.ru, компания из трех женщин и мужчины попросила довезти их до еще одного адреса, но водитель грубо отказал им и выгнал из машины. В результате между таксистом и пассажиром завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку.

Потерпевший написал заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Другие подробности выясняются, передает «Вечерняя Москва».