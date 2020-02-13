Зинченко – один из самых низкооплачиваемых игроков «Манчестер Сити» – СМИ

13.02.2020, 15:42, Новости дня

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко получает одну из самых низких зарплат в команде сообщает Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов.

Недельный оклад украинца составляет £20 тысяч, что равняется £1,04 млн в год.

Меньше Зинченко в «Манчестер Сити» получает только английский полузащитник Фил Фоден – £624 тыс в год.

Наибольшая зарплата в команде у бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне – £18,2 млн за год.

Ранее сообщалось, что другой украинец, который выступает в чемпионате Англии, Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком «Вест Хэма».

Зинченко перешел в «Манчестер Сити» в июле 2016 года. В текущем сезоне украинец сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.