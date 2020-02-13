Зинченко – один из самых низкооплачиваемых игроков «Манчестер Сити» – СМИ

13.02.2020, 15:42, Новости дня
Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко получает одну из самых низких зарплат в команде сообщает Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов.
Недельный оклад украинца составляет £20 тысяч, что равняется £1,04 млн в год.
Меньше Зинченко в «Манчестер Сити» получает только английский полузащитник Фил Фоден – £624 тыс в год.
Наибольшая зарплата в команде у бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне – £18,2 млн за год.
Ранее сообщалось, что другой украинец, который выступает в чемпионате Англии, Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком «Вест Хэма».
Зинченко перешел в «Манчестер Сити» в июле 2016 года. В текущем сезоне украинец сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.
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