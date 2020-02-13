Зинченко – один из самых низкооплачиваемых игроков «Манчестер Сити» – СМИ

13.02.2020, 15:42, Новости дня

Украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко получает одну из самых низких зарплат в команде сообщает Spotrac, который специализируется на контрактах спортсменов.

Недельный оклад украинца составляет £20 тысяч, что равняется £1,04 млн в год.

Меньше Зинченко в «Манчестер Сити» получает только английский полузащитник Фил Фоден – £624 тыс в год.

Наибольшая зарплата в команде у бельгийского полузащитника Кевина Де Брюйне – £18,2 млн за год.

Ранее сообщалось, что другой украинец, который выступает в чемпионате Англии, Андрей Ярмоленко является самым высокооплачиваемым игроком «Вест Хэма».

Зинченко перешел в «Манчестер Сити» в июле 2016 года. В текущем сезоне украинец сыграл в 16 матчах во всех турнирах, в которых забил один гол.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Зинченко – один из самых низкооплачиваемых игроков «Манчестер Сити» – СМИ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.02 / Саакашвили объявил о возвращении в грузинскую политику

21.01 / Кто попадет, а кто нет в правительство Мишустина

04.02 / Минздрав нашел место карантина для россиян, эвакуированных из Китая

11.02 / Некомпетентные «домашние акушерки» едва не погубили малыша в Воронеже

28.01 / Датская газета поместила на китайский флаг возбудителей коронавируса. Китай требует извинений

22.01 / Автоновости: В России сделали «самую черную» Lada на планете (видео)

15.01 / Путин назвал сроки подключения школ к высокоскоростному интернету

13.12 / Турция анонсировала контракт с Россией о передаче технологий С-400

23.01 / В ЦРУ рассекретили доклады об «агенте Гитлера» Бандере

21.01 / В Сбербанке предложили ввести уголовное наказание за киберпреступления

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика