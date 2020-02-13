На гербе Белоруссии захотели сменить Россию на Европу

13.02.2020, 15:37, Новости дня

В Белоруссии планируется сменить герб, изображение решили изменить таким образом, чтобы на нем больше была видна карта Европы, а не России, пишут СМИ.

В проекте закона по изменению герба сообщается, что госсимвол должен выглядеть более объемно, а надпись «Республика Беларусь» должна стать четче, передает «Комсомольская правда».

На новом варианте герба более различима станет карта Европы, в то время как на старом больше были видны части Евразии, где находится Россия.

Также планируется изменить цвет ленты флага, форму колосьев, изображения льна и клевера, а граница страны поменяет цвет с зеленого на золотой. Также увеличится красная звезда.

Отмечается, что изменения носят художественный характер.

Изменения планируется рассмотреть в парламенте страны весной.

В 2018 году вице-премьер Черногории Рафет Хусович потребовал добавить на государственный черногорский герб исламского полумесяца.