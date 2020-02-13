Технологии: В Индию за трансплантацией. Где искать выход, если в Кыргызстане почти не делают операции по пересадке органов

13.02.2020, 15:32, Разное

Четыре года назад парламент Кыргызстана не принял закон о пересадке органов, из-за чего эта область по-прежнему остается в «серой зоне». В самом Кыргызстане сегодня пересаживают только почки, но в единичных случаях: за последний год таких операций было сделано всего несколько. Отчаявшись получить помощь на родине, люди едут делать трансплантологические операции за границу. Это стоит дорого, и исход таких операций не гарантирован. Но, по данным депутатов парламента, только в Индию каждый месяц из Кыргызстана уезжают около сотни больных, которым нужны пересадка почки, печени или других органов.

Аида Эрмекбаева – одна из тех, кто надеялся, что ей помогут за границей. Ее единственному сыну Жакыпу требовалась пересадка печени, и индийские врачи провели юноше такую операцию. Но орган не прижился и на третий день после своего двадцатилетия Жакып умер.

«В Индии только в одной нашей больнице были четверо кыргызов, которые приехали на пересадку, – рассказывает Аида. – Нам повезло, что в Индии очень хорошие люди. Они улыбаются, все время стараются помочь. Они вошли в мое бедственное положение. Переводчик, который с нами работал, под конец уже работал бесплатно. И даже более того: сам платил за простые процедуры. Врачи делали бесплатные уколы. Жаль, что в нашей стране все не так».

«Мы не одни. Таких, как мы, очень много. Прямо сейчас поедь на Ошский или Орто-Сайский рынок – и увидишь, как много людей со слезами на глазах собирают деньги на операции, – говорит отец Жакыпа Мухтар Касымакунов. – Мы собрали на операцию $70 тысяч благодаря обычным людям. Но мы разочарованы во власти. Потому что в нашей стране в таких ситуациях люди остаются один на один с бедой».

У Аиды и Муктара осталась дочь: именно она отдала больному брату 70% своей печени. Но все было зря: теперь семья вместе едет в аэропорт по грустному поводу: встречать груз-200.

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Как часто кыргызстанцы умирают после неудачной пересадки органов за границей, никто не знает. Люди едут в заграничные клиники наудачу: без точных диагнозов, направлений от врачей. Врачи в Кыргызстане признают, что прямые контакты с зарубежными коллегами у них не налажены.

«К сожалению, у нас нет точной информации, сколько таких людей. Потому что люди едут за границу по своему желанию, – подчеркивает Нурлан Галбаев, главный специалист Минздрава Кыргызстана. – Мы не можем им запретить ехать. И не можем заставлять их извещать нас о поездке. Но когда пациенты приезжают домой после операций по пересадке, они обязательно встают на учет, потому что государство выделяет им деньги на иммуносупрессоры» (препараты для искусственного подавления иммунитета организма, которые не дают ему отторгать пересаженный орган – НВ).

Развивать трансплантологию в Кыргызстане мешают два фактора. Первый – законы. В отсутствие закона о пересадке органов донорский орган сейчас можно пересадить только от близкого родственника: матери, отца, брата, сестры. Другие родственники просто не рассматриваются, а донорство от погибшего человека просто запрещено.

Бывший министр здравоохранения Кыргызстана Талантбек Батыралиев уверен, что все эти вопросы будут решены, если закон о пересадке органов будет принят парламентом. И при этом государство сможет контролировать ситуацию, чтобы не возникало таких скандалов с незаконной пересадкой органов, как недавно в Казахстане.

Вторая проблема – деньги.

«Трансплантологию как службу надо создавать. Я понимаю, что не хватает бюджетных средств, но почему наши граждане должны самостоятельно ездить, собирать деньги по родственникам,

тратить семейный бюджет на проезд, отель и прочее, а также свои нервы?» – говорит Батыралиев.

Третья проблема, по словам того же бывшего министра, – качество подготовки кыргызстанских врачей.

«Бывает, что показания к пересадке какой-то доктор находит. А пациент потом жалуется: он едет в больницу, а некоторые пациенты обратно отправляются, – замечает он. – Потому что им нельзя делать пересадку, или пациент опоздал, или ему операция не показана. Поэтому наши граждане должны быть уверены в солидном, экспертном заключении наших специалистов!»

Примерная сумма операции по пересадки печени в зарубежной клинике, по словам Батыралиева, сегодня колеблется в районе $60-70 тысяч. Но если бы в стране изменили закон о трансплантологии, считает бывший чиновник, пересадки можно было бы проводить на базе частных клиник Кыргызстана гораздо дешевле.