Конструктору Прозорову дали 14 лет за госизмену

13.02.2020, 15:32, Новости дня

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В Санкт-Петербурге суд вынес приговор гражданину РФ Виктору Прозорову по делу о госизмене. Мужчина должен будет провести в колонии строгого режима 14 лет, а также заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Прозоров был арестован летом 2018 года. Обстоятельства дела не разглашаются из-за грифа "совершенно секретно". По данным издания "Фонтанка", мужчина ранее занимал должности директора и главного конструктора севастопольского ЦКБ "Черноморец".



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Конструктору Прозорову дали 14 лет за госизмену

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