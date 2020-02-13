IBU открыл дело против биатлониста Устюгова

13.02.2020, 15:31, Новости дня

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Международный союз биатлонистов (IBU) возбудил дело в отношении российского биатлониста Евгения Устюгова. Спортсмен подозревается в нарушении антидопинговых правил.

Евгений Устюгов, Светлан Слепцова, Александр Печенкин и Александр Чернышов попали под подозрение в августе 2018 года. Печенкин и Чернышов были дисквалифицированы, а Устюгова и Слепцову признали невиновными. Но IBU перепроверил биологический паспорт Устюгова, завершившего карьеру в 2016 году, и открыл новое дело. Не исключено, что такие же меры будут приняты в отношении Слепцовой.

Президент Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев подтвердил факт возбуждения дела в отношении Устюгова. При этом он сообщил ТАСС, что узнал об этом случайно. СБР готовить письмо в Международный союз биатлонистов с просьбой объяснить ситуацию.



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IBU открыл дело против биатлониста Устюгова

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