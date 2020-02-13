Genesis опередил Lexus в рейтинге самых надёжных автомобилей

13.02.2020, 15:31, Разное

Специалисты компании JD Power озвучили ежегодно составляемый рейтинг самых надёжных мировых брендов, специализирующихся на производстве автомобилей премиум-класса. В этот раз «пальма первенства» за маркой Genesis, сумевшей опередить Lexus.
Проводя собственное исследование эксперты опросили по сотне владельцев авто определённого бренда, причём возраст транспортного средства должен быть не менее 3-х лет. Водители озвучивали жалобы, а уже по итогам составлялся рейтинг. Таким образом специалистам удалось определить лидера – Genesis, проблемы у которого отметили всего 89 водителей, а вот бренду Lexus досталась вторая позиция, так как количество зафиксированных жалоб равно 100. Последним в тройку лидеров вошёл Buick со 103 озвученными проблемами.

От 104 до 126 жалоб поступило на автомобили таких компаний, как: Toyota, Porsche, Volkswagen, Ford, Chevrolet, BMW и Lincoln, что позволило данным маркам войти в список самых надёжных. При этом брендам Jaguar, Volvo, Chrysler и Land Rover достались «лавры» аутсайдеров, поскольку каждый из владельцев данных авто имел в среднем по две проблемы за время эксплуатации.



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Genesis опередил Lexus в рейтинге самых надёжных автомобилей

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