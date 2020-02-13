Роуз Макгоуэн обвинила Натали Портман в циничности

13.02.2020, 15:31, Новости дня

46-летняя американская актриса Роуз Макгоуэн считает, что бороться за права женщин, не трудоустроив ни одну из них в собственной продюсерской компании, цинично. Об этом актриса написала 13 февраля на своей странице в Facebook.

«У вас есть продюсерская компания, которая наняла ровно одну женщину – вас», – написала Макгоуэн. Она заявила, что Портман в своей жизни работала только с двумя женщинами-режиссерами, «одной из которых была сама Портман».

Актриса добавила, что выбрав для появления на церемонии «Оскар» накидку с вышитыми на ней именами женщин-режиссеров, которых не номинировали на премию, Портман всего лишь играла роль защитницы прав женщин в киниматографе.

Макгоуэн подчеркнула, что поведение Портман было оскорбительным для тех, кто по-настоящему борется за гендерные права женщин.

Some thoughts on Natalie Portman and her Oscar ‘protest.’ The kind of protest that gets rave reviews from the mainstream… Posted by Rose McGowan on Teisipäev, 11. veebruar 2020

Издание Sky News сообщает, что Портман согласилась с обвинениями коллеги. Она заявила, что действительно не вкладывала настолько глубокий смысл в этот наряд.

«Это была дань уважения, не более», – миролюбиво подчеркнула актриса. Портман признала, что не является настолько храброй, «как те девушки, которые выступают в суде против Харви Вайнштейна».

Роуз Макгоуэн родилась в 1973 году в Италии. Она стала одной их первых актрис в Голливуде, кто заявил о сексуальных домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Отказавшись от взятки в $ млн, она сообщила прессе, что была изнасилована продюсером в 1997 году. В ответ на ее заявление Вайнштейн организовал кампанию по дискредитации актрисы.