В США назвали самые надежные автомобили 2019 года

13.02.2020, 15:31, Новости дня

Американское агентство J.D. Power составило очередной рейтинг самых надежных автомобилей в 2019 году. Для этого компания опрашивает владельцев автомобилей возрастом до трех лет, чтобы собрать статистику жалоб или технических проблем. И пальму первенства в 2019 году взяли корейцы.

Самой надежной маркой в 2019 году J.D. Power признала автомобили корейского премиум-бренда Genesis, который участвует в этом рейтинге впервые. В нем считается количество проблем на 100 машин, и Genesis набрал только 89 отказов, сдвинув прежнего многолетнего лидера Lexus на второе место с результатом в 100 проблем на каждые 100 машин, пишет Business Wire со ссылкой на отчеты агентства. На третье место сумел пробиться Buick, опередив Porsche и Toyota.

При разбивке на модели седан Genesis G80 получил высшую награду в категории премиум-класса среднего размера, Toyota Avalon взяла титул как самый надежный крупный автомобиль.

Рейтинг J.D.Power с количеством отказов на 100 машин.

У Honda Fit — первое место в компактном классе, Mazda MX-5 Miata — первая в сегменте компактных спорткаров,а Ford Mustang — среди среднеразмерных. Седан Lexus ES стал первым в категории компактного премиум-класса, BMW 2 — в маленьком премиуме, а Buick Regal выиграл в номинации на самый надежный среднеразмерный автомобиль.

Ford F-150 и Toyota Tundra заявлены как самые надежные полноразмерные легкие пикапы, Chevrolet Silverado HD выиграл в «тежелой» номинации, а Nissan Frontier стал первым в категории пикапов среднего размера. GM взяла победу сразу в нескольких категориях кроссоверов и внедорожников. Кроссовер Buick Encore — первый среди небольших SUV, Chevy Equinox — среди компактных, а здоровяк Chevy Tahoe — самый надежный среди полноразмерных внедорожников.

Toyota 4Runner выиграла номинацию для внедорожников среднего размера, Lexus GX для внедорожника премиум-класса среднего размера, а Toyota Sienna взяла первое место в категории для минивэнов.

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