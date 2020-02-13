Путин призвал не затягивать обсуждение поправок в Конституцию

13.02.2020, 15:31, Новости дня

Президент Владимир Путин поддержал идею продолжить обсуждение поправок в Конституцию. При этом глава государства высказался за то, чтобы «не затягивать» с этим.

Слова президента передает ТАСС.

Путин также отметил чрезвычайную важность сверки «каждой буквы и запятой» в поправках в Конституцию РФ и призвал обеспечить прямое участие россиян в решении по Основному закону страны.

Напомним, 20 января Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. 23 января Госдума единогласно приняла законопроект в первом чтении. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.