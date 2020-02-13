В Украине к подписанию готовят 9 соглашений о распределении углеводородных недр – Гончарук

13.02.2020, 15:31, Новости дня

Правительство готовит к подписанию 9 соглашений по распределению углеводородных недр. Об этом 13 февраля в Telegram сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Кроме того, Кабмин запустил «Инвестиционный атлас недропользователя», на который нанесли более 100 готовых к недропользованию объектов, в частности перспективные нефтегазовые площади.

В феврале стартуют 12 аукционов по участкам через электронные торги, добавил он.

«Важно! Мы продаем не сами месторождения, а только разрешения на пользование недрами», – заявил премьер.

Гончарук подчеркнул, что в Украине уже упростили разрешительные процедуры, внедрили электронные аукционы и разработали комплекс законодательных изменений для оживления украинской газодобычи.

«Правительство работает над увеличением собственной добычи газа, чтобы украинцы платили меньше за отопление. Украина будет эффективнее распоряжаться недрами. Без «смотрящих» и групп влияния», – утверждает Гончарук.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В Украине к подписанию готовят 9 соглашений о распределении углеводородных недр – Гончарук

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