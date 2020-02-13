Путин призвал закрепить в Конституции социальные гарантии

13.02.2020, 15:31, Новости дня

Российским властям необходимо закрепить в Конституции социальные гарантии, поскольку у них есть все возможности для этого, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию России.

«Некоторые вещи в 1993 году невозможно было закрепить в законе — не только в Конституции, в основном законе, а вообще ни в одном законе, потому что этого не было просто – не было такого распространения интернета, еще много всего не было… Мы не могли тогда и социальные гарантии, прошу прощения за тавтологию, гарантировать», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Президент уточнил, что раньше было проблематично находить финансирование на подобные законодательные инициативы, однако у нынешней власти такая возможность есть.

«Сейчас у нас экономика в другом состоянии, мы можем, а если можем, значит должны это сделать», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин отметил чрезвычайную важность сверки «каждой буквы и запятой» в поправках в Конституцию России.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.

23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-март.