Исследователи измерили интернет-зависимость россиян и других наций

13.02.2020, 15:30, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс

Россияне проводят в сети в среднем 7 часов и 17 минут ежедневно. Такие данные опубликовала в своем отчете компания We Are Social. При этом РФ вошла в двадцатку самых интернет-зависимых стран, обогнав многие страны Европы и показав результат заметно выше среднего.

При этом в целом прослеживается тенденция к сокращению времени пребывания в сети. По сравнению с прошлым годом пользователи стали проводить онлайн на три минуты меньше. «Среднемировое» время, проведенное в интернете, составило 6 часов 43 минуты. Если предположить, что время сна должно составлять 8 часов, то 40% бодрствования люди проводили в сети.

Первые три места в рейтинге по времени, проведенном в интернете, заняли пользователи из Филиппин, Южной Африки и Бразилии. Филиппинцы проводят онлайн до 10 часов в сутки. Самыми интернет-независимыми оказались японцы, проводя в интернете в среднем всего 4 часа 22 минуты в день.

В целом аудитория интернета в мире выросла за последний год на 298 миллион пользователей и составила 4,54 миллиарда человек. Не пользуются глобальной паутиной 40% населения Земли, при этом основная часть этих людей проживает в Южной Азии и Африке.

Текст:

Вести.Hi-tech



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Исследователи измерили интернет-зависимость россиян и других наций

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.01 / Российско-турецкие переговоры по Ливии начались в Москве

30.01 / Редкий случай: в Красноярске близнецы родились в разные дни

31.01 / Вооруженное ограбление ювелирного магазина под Новомосковском попало на видео

06.01 / Ирак начал подготовку к выводу иностранных войск

13.12 / Ты тоже можешь!: «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

28.12 / Фигуристка Щербакова удивила фокусом с платьем

11.02 / Трамп предложил выделить союзникам США более $700 млн для противодействия влиянию России

30.01 / Представлен тренажер для восстановления работы мышц

27.01 / НБУ заявил об умышленном повреждении залогового имущества по кредиту рефинансирования банка Бахматюка

13.12 / НТМ инфекции чаще других поражают женщин и пожилых людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика