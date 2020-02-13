Исследователи измерили интернет-зависимость россиян и других наций

13.02.2020, 15:30, Новости дня

Россияне проводят в сети в среднем 7 часов и 17 минут ежедневно. Такие данные опубликовала в своем отчете компания We Are Social. При этом РФ вошла в двадцатку самых интернет-зависимых стран, обогнав многие страны Европы и показав результат заметно выше среднего.

При этом в целом прослеживается тенденция к сокращению времени пребывания в сети. По сравнению с прошлым годом пользователи стали проводить онлайн на три минуты меньше. «Среднемировое» время, проведенное в интернете, составило 6 часов 43 минуты. Если предположить, что время сна должно составлять 8 часов, то 40% бодрствования люди проводили в сети.

Первые три места в рейтинге по времени, проведенном в интернете, заняли пользователи из Филиппин, Южной Африки и Бразилии. Филиппинцы проводят онлайн до 10 часов в сутки. Самыми интернет-независимыми оказались японцы, проводя в интернете в среднем всего 4 часа 22 минуты в день.

В целом аудитория интернета в мире выросла за последний год на 298 миллион пользователей и составила 4,54 миллиарда человек. Не пользуются глобальной паутиной 40% населения Земли, при этом основная часть этих людей проживает в Южной Азии и Африке.

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