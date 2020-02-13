Набросившаяся на таксиста пассажирка рассказала об инциденте

13.02.2020, 15:26, Новости дня

Фитнес-тренер Яна Данькова, накричавшая и попытавшаяся избить таксиста в Москве, заявила, что водитель якобы хамил, угрожал высадить на Можайском шоссе, а также начал съемку на камеру в момент, когда девушка была в панике.

Данькова рассказала об инциденте в Instagram.

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Публикация от Яна Фитнес-тренер (@yana_dankova) 13 Фев 2020 в 3:11 PST

Она сообщила, что является фитнес-тренером, потому ей «критически важно быть пунктуальной, чтобы не подводить клиентов».

«Водитель почему-то долго не трогался с места. На мой вопрос «можем ли мы ехать побыстрее?», он ответил, что только за отдельную плату. Меня насторожило, но решили ехать обычно. Тем более еще был небольшой запас времени к началу работы. У меня проблемный двор, мы долго пытались выехать, почти выехали на Можайское шоссе, телефон начал предупреждать, что он не начал поездку и счетчик не отключен», – рассказала Данькова.

После этого пассажирка, по ее словам, поняла, что что-то идет не так. Она «уточнила, что происходит», и в ответ «водитель начал хамить».

«Я спросила, что не так? Почему такая реакция? Чем я его обидела? Он начал угрожать, что высадит меня прямо на Можайском шоссе. Я очень испугалась, ведь я одна на трассе, непонятно, как вызвать новое такси, водитель не хотел отменять заказ специально — чтобы я не могла вызвать новое», – отметила она.

Данькова добавила, что водитель провоцировал ее.

«Быть может, он знает как себя вести в подобных ситуациях? Может он зарабатывает на этом? Он ловко включил камеру в нужный момент и улыбался. Я плакала, а он улыбался. Я просила ехать, а он улыбался. Испугалась, признаю. Позже чересчур вышла из себя – конечно. Я уже опаздывала на работу, страх остаться одной на шоссе меня просто раздавил. В панике я не знала, что делать и как спасаться. Конечно, я очень сожалею, что так себя повела. Нельзя реагировать на негатив негативом», – написала она.

Ранее в Сети появилось видео с женщиной, устроившей истерику в такси. Она кричала на водителя, оскорбляла его и била.

Психолог, кандидат социологических наук Людмила Полянова заявила в комментарии газете ВЗГЛЯД, что у пассажирки такси отсутствует внутренний контроль, а люди с такими вспышками агрессии опасны для общества.