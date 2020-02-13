Путин призвал прописать в Конституции индексацию пенсий «не реже» одного раза в год

13.02.2020, 15:26, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на споры юристов, прописать индексацию пенсий в Конституции нужно обязательно, чтобы у государства не было лазейки не делать этого.

Депутат Госдумы Олег Смолин рассказал, что у юристов возник спор, нужно ли говорить в Конституции об индексации пенсий работающих пенсионеров или нет. Путин объяснил, что это уже предмет отдельного закона, а в Конституции обязательно нужно прописать саму необходимость индексации. Трансляцию встречи Путина с членами рабочей группы ведет «Россия 24».

«В Конституции это надо прописать, чтобы не было никакой лазейки не делать этого вообще. А то бывает, что в общем законе социальная норма прописана, а потом выходит закон о бюджете – и в нем появляется статья, которой временно приостанавливаются другие законы», – сказал он.

Он объяснил, что если это будет прописано в Конституции, то у государства не будет такой лазейки. Причем формулировка не должна ограничиться словом «ежегодно».

«Мне кажется, написать ежегодно недостаточно. А если два раза в год захотим проводить индексацию? Не реже одного раза в год – так будет лучше», – сообщил Путин.

Ранее Путин также заявил, что согласен с предложением провести голосование по поправке в Конституцию в будний день, сделав его выходным.