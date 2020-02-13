Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным – «Ведомости»

13.02.2020, 15:24, Новости дня

Росимущество получило заявку от ООО «Шереметьево холдинг» по выкупу госпакета акций АО «Международный аэропорт «Шереметьево». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

В настоящее время «Шереметьево холдинг» является контролирующим акционером аэропорта, ему принадлежит 66,1% акций. Росимущество владеет оставшимися 30,46% бумаг. «Шереметьево холдинг» принадлежит кипрскому офшору TPS Avia Holding, которым на 65,22% владеет траст Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько и на 34,78% – Аркадий Ротенберг.

Помимо Росимущества, теперь заявку будут рассматривать также Минтранс и Минэкономики. Окончательная цена пакета будет определена после проведения независимой оценки. По соглашению между акционерами, «Шереметьево холдинг» может не согласиться с этой оценкой и отказаться от выкупа, отметил один из собеседников издания. В таком случае госпакет могут выставить на открытый аукцион.



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Аэропорт «Шереметьево» станет полностью частным – «Ведомости»

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