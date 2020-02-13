Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди и другие в первом трейлере нового фильма Уэса Андерсона

13.02.2020, 15:22, Разное

В минувшую среду, 12 февраля, компания Searchlight Pictures представила первый трейлер к новому фильму Уэса Андерсона «Французский диспетчер». Эта комедийная драма стала первой большой работой режиссера за шесть лет, если не считать мультфильма «Остров собак», — его картина «Отель «Гранд Будапешт» вышла в 2014 году и собрала тогда 9 номинаций на «Оскар».

Андерсон явно подготовился к камбэку и собрал в картине созвездие актеров первой величины. В комедийной драме приняли участие как те, кто уже снимался ранее в его фильмах — Билл Мюррей, Тильда Суинтон, Джефф Голдблюм, Эдриан Броуди, Оуэн Уилсон, Уиллем Дефо, так и те, для кого это первый опыт работы с Андерсоном — Тимоти Шаламе, Элизабет Мосс и Бенисио Дель Торо.

Официальный постер к фильму

Сюжет фильма «Французский диспетчер» разворачивается вокруг работы редакции французского отделения вымышленного американского еженедельника в середине XX века в несуществующем городке Франции. В трейлере говорится, что это своеобразное «любовное письмо журналистике». Режиссер признался, что на фильм его вдохновило издание The New Yorker. Оно же и выяснило некоторые подробности будущей картины. Так, Билл Мюррей сыграл главного редактора «Французского диспетчера», а роли сотрудников редакции исполнили Элизабет Мосс, Оуэн Уилсон и Тильда Суинтон. Юное дарование Тимоти Шаламе сыграл студента-революционера по имени Зефферелли, а Бенисио Дель Торо досталась роль сидящего за решеткой художника, тогда как Леа Сейду — роль его музы.

Сейчас картина с ярко выраженным стилем Уэса Андерсона находится в стадии постпродакшена. Мировая премьера назначена на 24 июля этого года, а в России в широком прокате фильм появится лишь 12 ноября.

Тимоти Шаламе Тильда Суинтон Эдриан Броуди Билл Мюррей Леа Сейду Билл Мюррей и Оуэн Уилсон

Бенисио Дель Торо