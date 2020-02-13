Наталья Бочкарева рассказала о необычных подробностях из своей жизни

13.02.2020, 15:21, Разное

Российская актриса Наталья Бочкарева раскрыла несколько фактов из своей жизни. Артистка предложила своим поклонникам поиграть в «угадайку», она опубликовала 20 фактов, из которых лишь 17 оказались правдивыми, а оставшиеся были ее выдумкой.

Оказалось, что однажды Наталья Бочкарева догнала грабителя, укравшего у нее сумочку, работала таксисткой и официанткой в рок-баре. У актрисы складываются не простые отношения с животными. Так, ее клюнул петух по дороге из школы, она боится змей и крыс, не ест свинину.

В прошлом Наталья Бочкарева не отличалась прилежным поведением. В 7 лет она сбежала из дома с младшей сестрой, а позднее ее отправили в пионерский лагерь, где она тоже не задержалась. В молодости актриса отравилась водкой и сидела в египетской тюрьме. Однажды она забыла дома ключи и вынуждена была пробираться в квартиру через окно.

Актриса заявляет, что умеет спать с открытыми глазами, танцевать на столах, а также петь в караоке, «как Бог». Однако в детстве она боялась громко кричать, поскольку думала, что может «порвать рот».