Ксения Собчак к 14 февраля примерила на себя образ Нади из «Иронии судьбы»

13.02.2020, 15:21, Разное

Ксения Собчак к 14 февраля показала поклонникам в Instagram себя в образе Нади из «Иронии судьбы». На снимке телеведущая показана в ТД «Весна».

Знаменитость появилась в бежевом длинном платье, а также немного подкрутила волосы. Дополнением образа стали серьги и кольца. Сама публикация является рекламой торгового заведения на Новом Арбате. Собчак анонсировала сюрпризы, подарки для гостей, а также возможность поучиться у визажиста Сердара Камбарова.

Пользователи отреагировали на присутствие рекламы на странице негативно, отмечая избыток такого рода постов в аккаунте телеведущей. При этом 14 февраля некоторые комментаторы обозначили, как праздник, который не нужно праздновать тем, кто венчался в православной церкви. Другие пользователи назвали такого рода комментарии заблуждениями, вызванными стереотипами.