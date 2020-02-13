Мартен Фуркад резко ответил Резцовой на слова о «допинге»

13.02.2020, 15:19, Новости дня

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад резко ответил советской и российской биатлонистке, трехкратной олимпийской чемпионке Анфисе Резцовой на обвинения в применении медицинских препаратов.

«Мартен Фуркад – великий спортсмен, огромный талант, но все равно какую-то медицинскую поддержку получает. То же самое – норвежцы», – сообщила ранее Резцова в интервью изданию «Советский спорт».

«К счастью, не у всех бывших атлетов появляется старческий маразм. У Резцовой он есть», – написал французский биатлонист в Twitter.

Ранее Фуркад заявлял, что, несмотря на возможные санкции со стороны ВАДА, нужно обеспечить, чтобы РФ осталась сильной страной в зимних видах спорта.