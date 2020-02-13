Путин поручил обеспечить прямое участие россиян в решении по Конституции

13.02.2020, 15:19, Новости дня

Важно, чтобы несмотря на относительно простую процедуру принятия поправок в Конституцию, люди напрямую приняли участие в этом решении, сообщил президент Владимир Путин.

На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Основной закон страны глава государства отметил, что соответствующий закон может вступить в силу только с одобрения россиян. Граждане должны зафиксировать свое авторство на голосовании, передает РИА «Новости» слова Путина.

Путин также отметил чрезвычайную важность сверки «каждой буквы и запятой» в поправках в Конституцию России. Он также призвал не потерять не вошедшие в Конституцию предложения. По словам российского лидера, их необходимо учесть и использовать.

20 января Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. 23 января Госдума единогласно приняла законопроект в первом чтении. Рассмотрение во втором чтении может состояться в феврале-марте.