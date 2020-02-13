В Днепре из снега слепили патрульный автомобиль. На место вызвали настоящую полицию

13.02.2020, 15:18, Новости дня

В ночь на 12 февраля в Днепре из снега слепили автомобиль патрульной полиции, сообщил «Информатор». По информации издания, на следующий день неизвестная женщина вызвала на место происшествия правоохранителей.

«В полицию позвонила девушка и рассказала, что увидела брошенный служебный автомобиль, [который] стоит во дворах на улице Холодильной, полностью покрытый снегом. На место сразу же направили экипаж. Разумеется, ничего, кроме снеговика в виде полицейской машины, патрульные не нашли. Заявительница же мистическим образом исчезла. Все, что оставалось инспекторам, – сообщить о ложном вызове командирам и продолжить патрулирование», – пишет издание.

13 февраля пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook поблагодарила авторов снежной скульптуры «за креатив». 

Усім доброго ранку бажає суворий дніпровський патруль! У нас поїде навіть такий пріус.🚔👮‍♀️👮‍♂️Авторам респект за креатив та дозвілля з користю.😉#Дніпропатруль, #ПорядокЦеТи

Posted by Патрульна поліція Дніпропетровської області on Kolmapäev, 12. veebruar 2020

В лепке патрульного Prius участвовали пять человек.

«На лепку мы потратили около часов. Это было круто, оно того стоит», – написал в Facebook пользователь Влад Виров. В посте он также отметил себя и еще четверых друзей, которые лепили полицейский автомобиль.

Потратили мы около 5 часов на лепку. Это было круто, оно того стоит 💪Авторский состав: Влад Щёкин, Наталья Надолинная,…

Posted by Влад Виров on Teisipäev, 11. veebruar 2020

В ночь на 13 февраля рядом с Prius появилась снежная модель внедорожника Mercedes Gelenvagen, сообщается в Facebook-сообществе Тополь-Шевченковского района Днепра «Типичный тополь». Автор попросил «не трогать ее руками».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В Днепре из снега слепили патрульный автомобиль. На место вызвали настоящую полицию

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