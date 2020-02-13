Шуфрич: Теоретически законопроект «О медиа» может не попасть на рассмотрение Рады в первом чтении. Особенно после отставки Богдана

13.02.2020, 15:18, Новости дня

После отставки Андрея Богдана с поста главы Офиса президента есть вероятность, что законопроект «О медиа», соавтором которого является нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко, может не попасть на рассмотрение Верховной Рады в первом чтении. Об этом в комментарии изданию «ГОРДОН» сказал глава парламентского комитета по вопросам свободы слова, нардеп от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Нестор Шуфрич.

«Я очень негативно оцениваю законопроект «О медиа». Это не только мое мнение. Главное научно-экспертное управление Верховной Рады на 12-ти страницах дало просто уничтожительную оценку этой инициативе. И рекомендовало вернуть этот проект закона авторам на доработку. Мы в этом случае – не главный профильный комитет, а второй, сопровождающий. И на заседании было принято решение рекомендовать парламенту принять этот законопроект в первом чтении. Это и не удивительно – двое из пяти членов комитета были соавторами этого проекта закона, еще один нардеп представлял «Слугу народа». Лично я этот законопроект не поддержал. Будет ли он вынесен на рассмотрение парламента в первом чтении – вопрос. Надеемся, что здравый смысл, ответственность перед обществом и журналистским цехом будут доминировать. И авторы этого проекта закона отзовут его на доработку», – отметил Шуфрич.

По его словам, законопроект «О медиа» размытый и содержит много незавершенных формулировок.

«Это даже не законопроект, а кодекс. Одним документом регулируются одновременно и аспекты работы в медиа пространстве, и работы Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Даже главное научно-экспертное управление Верховной Рады отметило, что эти два направления не могут быть в одном законе. С точки зрения законотворчества проект закона «О медиа» не лезет ни в какие рамки. Регулятор фактически получит право прекращать работу любого медийного предприятия с правом последнего обращаться в суд. Вы же понимаете, что значит для любого телеканала вылететь из эфира на несколько недель, пока будет идти судебное разбирательство. На сегодняшний день все наоборот – сам регулятор должен идти в суд, чтобы закрыть медиа. Помимо этого, в проекте закона много незавершенных формулировок. Таких, которые заканчиваются словами «…и другое». Законопроект очень размытый. Его просто нельзя принимать», – подчеркнул нардеп.

По его мнению, этот законопроект не способствует работе журналистов.

«Вопрос ответственности журналистских коллективов на сегодня и так урегулирован законом. Этот же законопроект не способствует и не упрощает работу журналистов. Хотя, конечно, есть в нем и полезные вещи. Потому что многие законы, принятые еще 90-е годы, уже устарели. Но все хорошее в проекте закона «О медиа» нивелировано репрессивными инициативами его авторов. Теоретически он может не попасть на рассмотрение в первом чтении. Особенно после отставки Богдана, которого многие называли двигателем этого законопроекта. Но пока это предположение, точно станет известно в понедельник – вторник. Я думаю, этот проект закона можно доработать, привести отдельные его статьи к сегодняшним реалиям. Безусловно, нужно закрепить журналистские права за блогерами. Регламентировать их деятельность нужно с точки зрения легализации, а не ограничения прав. В законодательное поле должно быть внесено само понятие «интернет-ресурс». И нужно определиться, кем являются люди, которые там работают. В моем понимании, они журналисты», – резюмировал Шуфрич.

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев «положения о требованиях и стандартах новостей», механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Законопроект №2693 «О медиа» авторства нардепов от «Слуги народа» (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

5 февраля парламентский комитет по вопросам свободы слова рекомендовал принять законопроект «О медиа» в первом чтении.

По мнению исполнительного директора Института массовой информации Оксаны Романюк, если законопроект «О медиа» проголосуют в нынешнем виде, произойдет «консервация олигархата в медиасфере, не будет никаких качественных изменений».

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что с принятием этого законопроекта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получит исключительные полномочия запретить любое СМИ или блогера.

Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская не исключает, что в случае вступление в силу закона «О медиа» в Украине выживут только олигархические СМИ.