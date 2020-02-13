Twitter оштрафовали на 4 миллиона рублей за отказ хранить данные пользователей в России

13.02.2020, 15:18, Новости дня

Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал компанию Twitter на 4 миллиона рублей за отказ хранить данные россиян на серверах в РФ. Об этом 13 февраля сообщает «Интерфакс».

Компания признана виновной в нарушении законодательства в области защиты персональных данных.

«Суд постановил: признать иностранное юридическое лицо Twitter Inc.

виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа», – цитирует агентство решение суда.

У Twitter есть 10 дней на обжалование решения и 60 – на уплату штрафа. При этом, согласно российскому закону о защите персональных данных, уплата штрафа не освобождает от необходимости устранить нарушение – то есть перенести данные россиян на серверы на территории РФ. 

В течение дня 13 февраля суд должен вынести аналогичное решение в отношении компании Facebook.

 



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Twitter оштрафовали на 4 миллиона рублей за отказ хранить данные пользователей в России

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