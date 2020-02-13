В Японии зарегистрировали первую смерть от коронавируса 2019-nCoV

13.02.2020, 15:18, Новости дня

Сегодня в Японии был зафиксирован первый летальный случай из-за нового китайского коронавируса. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Жертвой стала женщина в возрасте 80 лет – жительница префектуры Канагава.

Это первый подтвержденный случай заражения в Японии, приведший к смерти, сообщили в ведомстве.

Впервые новый тип коронавируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 13 февраля в Китае от коронавируса умерли 1369 человек. За сутки было зарегистрировано 14 840 новых случаев заболевания.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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В Японии зарегистрировали первую смерть от коронавируса 2019-nCoV

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